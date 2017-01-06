油畫個展才第3天 畫作遭民塗鴉簽字
台東藝術家饒愛琴自元旦起一連2個月在花蓮松園別館展開「謝謝你愛我」油畫個展，其中一幅情境畫作以重現創作狀態布展設計，不料卻被誤以為是「互動體驗區」，開展第3天就慘遭民眾加工，並簽上大名，藝術家饒愛琴氣憤貼文指出：難道要整個展場都貼滿請勿動手才知道嗎？
受邀展出的藝術家饒愛琴原期待透過這場展出，帶給民眾最親近東海岸的觀賞經驗，特別以漂流木搭出畫架擺放作品，並在展覽核心「謝謝你愛我」這幅作品週邊擺放顏料、畫盤等工具，以情境方式呈現個人在工作室作畫的面貌，於畫作前擺設小椅子，擺上顏料及畫具，展出才3天就被民眾誤認為是互動體驗區，逕自拿起畫筆擺出作畫姿態拍照紀念，甚至拿起顏料在作品上作畫。
得知作品遭加工，難掩氣憤情緒，饒愛琴今低調未受訪，僅於個人臉書貼文表示「真的非常非常非常生氣。」事後花了2天時間復原畫作，一度氣到想不起原畫作樣貌，要求工作人員提供照片參考，並於畫作周邊貼上封鎖線、警示牌，並將顏料收回，僅放上畫具，要求民眾在線外觀賞。
松園別館長今天羅曼玲回應，布展設計，為了保留情境空間與作品呼應的簡約、乾淨，館方在入口處與室內各張貼一張相關告示，對於畫作被破壞，館方也負起最大看護及保管責任，與藝術家饒愛琴討論處理後續所有賠償事宜，強調會負責到底。
羅曼玲說，松園別館承辦大小展覽超過十年，第一次遇到作品遭破壞一事，未來也將增加告示牌增設、增加志工、工作人員巡視，更呼籲民眾觀展務必發揮公素養，藝術的互動源自彼此的欣賞與尊重，強調，沒有告示不等於民眾就有可以做的權利。
(中時)
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