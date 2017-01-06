行車糾紛當街激烈口角，警調息。（吳江泉翻攝）

高雄市警苓雅分局成功路派出所所長陳榮輝、警員蔡昌憲接獲報案，指高雄市苓雅區中山二路與苓雅二路口有人打架，陳所長立即召集所有人力前往，警方抵達現場了解，發現是陳男與尤男各騎乘重機車發生擦撞，陳男因不滿尤男超車並逼車，竟直接在大馬路上破口大罵，導致雙方火氣都不小，警方為維持交通秩序、疏導交通狀況，請雙方當事人至派出所冷靜緩和情緒，靜下來好好敘述當時發生的狀況。

陳男表示不滿尤男超車，尤男則表示是因妻子生病趕時間超車並非刻意惡意超、逼車等等。經過警方調解後，雙方皆表示願意立下和解書，大家退一步海闊天空，結束這場行車糾紛。

(中時)