馬甲線怎麼練 女神瑞瑪教簡單2招

「正能量女神」Rima瑞瑪席丹個人Instagram大方秀漂亮「馬甲線」。(截自Rima瑞瑪席丹IG)

Rima瑞瑪席丹擔任新北市萬金石馬拉松推廣大使。(林宋以情攝)

黎巴嫩混血主持人的陽光「正能量女神」Rima瑞瑪席丹，今年擔任新北市萬金石馬拉松推廣大使，平日在個人Instagram不時分享健身照大方秀「馬甲線」，瑞瑪席丹6日出席記者會也透露自己常做的幾招，讓大家一起擁有漂亮身材。

給人樂觀、正面形象的瑞瑪席丹，其實18歲赴美求學時曾遭遇嚴重車禍，全身四肢全身有40%三度灼傷，留下大量傷疤，男友更因此驟逝。但瑞瑪席丹仍勇敢走出身心靈的傷痛，散發積極正面態度。近來迷上肌力訓練的她，Instagram上分享訓練照片，對於傷疤也毫不遮掩。

擁有令人稱羨的「馬甲線」，瑞瑪席丹強調腹肌有分上中下，不同動作會練到的地方也不同，自己平常做的就有15種訓練，她也大方分享能在家裡自己做的簡單幾招，「最簡單也最常見的，像是Plank(棒式)、躺地板做空中腳踏車，都能夠運動到腹部肌肉。」

Rima瑞瑪席丹擔任新北市萬金石馬拉松推廣大使。(林宋以情攝)

3月19日鳴槍起跑的「銅標籤」新北市萬金石馬拉松，瑞瑪席丹也將擔任快樂馬拉松組(7公里)領跑，為了馬拉松她自己也練跑、肌力訓練交互訓練。

對於飲食Rima崇尚健康但不挨餓，女生最愛的甜點倒是被她列入黑名單，「之前雖然有運動，但一吃甜點肚子上仍會有一層油脂，因此一定要忌吃甜點。」不過Rima笑說，她對巧克力仍難以抗拒，「其實不是不能吃，但是適量就好。」

(中時電子報)