名師加持 東森購物年菜圍爐輕鬆煮

東森購物專家佩芳（左一）建議自煮年菜搭配網購現成菜，輕鬆掌握預算好過年。圖：業者提供

「金牌廚神陳志昇如意呈祥年菜組」每組1

980元多達10道大菜，還有佛跳牆，CP值高。圖：業者提供

「金牌廚神陳志昇如意呈祥年菜組」由電影總鋪師美食策劃陳志昇主廚所監製推薦。圖：業者提供

農曆過年進入倒數三週，各大通路年菜預購進入白熱化階段，東森購物表示，今年網購與電視購物年菜以「名師監製」為熱門指標選項；在類型上，除傳統帶有大魚大肉與佛跳牆的10到12道年菜組合外為熱銷款外，因應現代小家庭人口結構變化、過年祭神祭祖、年節期間宴客等需求，推出3道起的精緻年菜組合，也深得消費者自行搭配的便利需求。

年菜組合價格區間以1,880元-3,980元最獲消費者青睞。東森購物提醒，網路年菜預購日自即日起到1月18日、電視購物接單到19日截止，指定配送日期須於訂單成立時告知客服人員，以利準確配送到貨；此外，年菜屬於冷凍宅配食物，訂購後務必安排指定到貨日須有人收貨並可保存於冰箱，以利保鮮。

東森購物表示，一例一休讓許多餐廳人事成本增加，過年期間外出用餐恐讓荷包失血不少，電視與網路購物年菜不喊漲；另一方面，年節愈近，農漁產品價格也飆高，例如象徵昌盛的白鯧魚，目前每公斤價格已經漲到1,800元，而且捕獲量少；東森購物年菜組合選項中，就有多套含有鯧魚，例如「【村子口】金魚海宴88春晚限量組」每套1,999元8道菜，就含有450克的鯧魚一尾，相當划算；年節必備單品如各式佛跳牆、烏魚子、干貝與鱈場蟹等，也是消費者選購搭配年菜的熱門品項。

今年東森購物年菜主打名師監製，銷售量持續暢旺，例如由電影總鋪師美食策劃陳志昇主廚所監製推薦的「金牌廚神陳志昇如意呈祥年菜組」每組1,980元多達10道大菜CP極高，甫上市即大受歡迎熱銷，截至今日已銷售突破千套；另一套由金牌食神主廚阿彰師與阿秋師雙主廚推薦的「鼎極口碑冠軍雙廚群星賀歲年菜」每套3,890元為東森購物去年年菜銷售冠軍，以媲美頂級餐廳料理等級熱銷緊追在後。

東森購物年菜目前全面優惠69折起，即日起到1月31日再加碼於全通路消費不限金額買就送價值2,500元的紅包折價劵；單次不限金額消費買2件還享1次抽智慧型掃地機器人的抽獎機會，充分運用折扣選購年菜年貨相當划算。

東森購物專家佩芳表示，身為現代忙碌的職業婦女還有2個小孩要照顧，過年6天期間她有祭神祭祖、除夕夜、回娘家宴客等料理需求，且今年過年較早，在工作與家庭兩頭忙的狀況下，她除了親自料理年菜外，也會選購製作費工或平常較不易吃到的現成年菜搭配於年節期間享用，對她而言不僅可掌握預算且輕鬆便利，也可讓家人享受到多元口味的年節大菜。

她進一步分享，過年拜拜可選購干貝、臘肉、臘腸與烏魚子等年味食材，再搭配全雞、魚與三層肉等作為供品，祭拜完成後，簡易料理後即可輕鬆上菜成為年節大餐；佩芳進一步表示，干貝、臘腸與烏魚子等食材可存放較長時間且變化多，就連簡單的炒飯，只要加上干貝或烏魚子，立即貴氣升級大受歡迎。

她也提醒，電視購物或網購年菜為真空冷凍包裝，料理前須注意提前充分退冰、再以依照商品食品指示充分加熱後，可再加上綠色蔬菜等擺盤裝飾，大氣年菜即可輕鬆上桌。

(工商)