詐騙集團騙25萬未得逞 馬西屏：還好我夠小氣
電視名嘴馬西屏常在談話節目分享己見，由於個人風格鮮明，讓他擁有不少支持者，稍早在臉書自曝接到詐騙集團來電，謊稱是友人要借廿五萬，不過他則表示幸好「性格」使然，才免於受騙上當。
馬西屏透露昨天接到「友人」來電，開頭就問「西屏，我是某某，我手機號碼換新的了，顯示在你手機上，原來的號碼不能用了，以後就用新號碼聯絡」，未料他覺得聲音耳熟，因此隨口問了「某某嗎」?對方回覆「對啦」，因此不疑有它，立刻將朋友電話刪了，換上「新號碼」，豈知剛剛這位「友人」來電借廿十五萬，但因為只要提到錢，在個性使然下就會相當警覺，因此就將這支電話號碼刪除，也無法求證是真是假。
對於詐騙手法日新月異，讓曹西平直呼不僅聲音裝得很像，還知道受害者與對方的關係，根本就是2.0升級版，也呼籲所有人千萬別中計受騙，最後還不忘調侃詐騙集團騙太多，如果只借一千元絕對答應，讓網友直呼太幽默了。
(中時電子報)
關鍵字：馬西屏
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