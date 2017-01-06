機智女警用「SIRI」找回手機失主
高雄市警苓雅分局凱旋路派出所警員洪承正及王昱婷巡邏時，接獲有人報案在苓雅區三多路與和平路口撿到iPhone手機1支，王姓女警運用手機語音搜尋功能，使用語音試著撥打電話給「爸爸」、「媽媽」、「大姊」等，最後終於找到手機主人的大姊而找到35歲的康姓失主。
警員王昱婷表示，由於該手機有設定密碼鎖致無法開啟任何功能，她靈機一動，想到該牌手機有一種內建的手機助理功能「SIRI」，此功能可以使用語音撥打通訊錄裡的電話，於是王員運用該功能使用語音試著撥打電話給「爸爸」、「媽媽」、「大姊」等，最後終於找到手機主人的大姊，連絡到迷糊的康姓失主趕緊前去派出所領回心愛的手機。
康男來到派出所時，一直感謝警方的積極幫忙，且對於警方能夠在設有密碼的手機找到自己家人的聯絡方式，也感到十分驚訝，好險王員本身對於該款手機功能有熟悉，才能幫忙他找回愛機。
(中時)
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