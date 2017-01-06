馮勝賢推慈善飛鏢賽 王建民簽名T義賣
中華職業棒球大聯盟退役球員馮勝賢號召，扶輪盃慈善飛鏢賽8日將在台北市青少年活動中心舉行，不少運動名人、藝人與媒體共襄盛舉，旅美球員王建民也捐出簽名T恤義賣。
飛鏢賽配合義賣會、晚宴，結餘將全數捐贈扶輪國際基金作為慈善用途。
開幕典禮下午2時舉行，台北市青少年活動中心現場設置30台飛鏢機供比賽使用。修本智庫領軍的慈善贊助，選手每擊出Hat Trick即捐贈新台幣100元；目前已有300多名選手報名，並有藝人、媒體及運動名人組隊參加公益賽。
義賣品有王建民親筆簽名堪薩斯皇家隊T恤、中職球員詹智堯明星賽球衣、馮勝賢簽名球衣、中職球員王勝偉實戰簽名球衣、手錶與行李箱等。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。