馮勝賢推慈善飛鏢賽 王建民簽名T義賣

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中華職業棒球大聯盟退役球員馮勝賢號召，扶輪盃慈善飛鏢賽8日將在台北市青少年活動中心舉行，不少運動名人、藝人與媒體共襄盛舉，旅美球員王建民也捐出簽名T恤義賣。

飛鏢賽配合義賣會、晚宴，結餘將全數捐贈扶輪國際基金作為慈善用途。

開幕典禮下午2時舉行，台北市青少年活動中心現場設置30台飛鏢機供比賽使用。修本智庫領軍的慈善贊助，選手每擊出Hat Trick即捐贈新台幣100元；目前已有300多名選手報名，並有藝人、媒體及運動名人組隊參加公益賽。

義賣品有王建民親筆簽名堪薩斯皇家隊T恤、中職球員詹智堯明星賽球衣、馮勝賢簽名球衣、中職球員王勝偉實戰簽名球衣、手錶與行李箱等。1060106

(中央社)