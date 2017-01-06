傳被府院不滿 在野黨力挺蘇嘉全
外傳總統府與行政院不滿立法院長蘇嘉全，中國國民黨立法院黨團總召集人廖國棟與時代力量黨團總召徐永明今天表示，支持蘇嘉全。
媒體報導，都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案與調降當沖證券交易稅率的證交稅條例部分條文修正草案未列入臨時會議案，總統府與行政院不滿。
廖國棟受訪表示，如果行政院與總統府希望兩案通過，應早點送進立法院審議，連委員會都還沒審就要通過，立法院算什麼？立法院不是行政院的立法局。
徐永明說，現在有很多壓力壓在蘇嘉全身上，有點不公平，行政部門看待立法院的態度應調整。
親民黨團幹事長陳怡潔表示，兩案有重大爭議且還需凝聚共識，蘇嘉全應是做了正確建議。提醒執政黨，重大爭議法案應兼顧程序與社會溝通，不要把立法院當立法局。1060106
(中央社)
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