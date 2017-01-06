布里斯本女網賽 謝淑薇雙打4強止步

近來在臉書粉絲團放閃的網球女將謝淑薇，今天和搭檔席格門在布里斯本女網賽雙打4強出賽，可惜以4比6、3比6不敵頭號種子瑪蒂克桑茲和蜜爾莎，無緣決賽。

謝淑薇和德國選手席格門（Laura Siegemund），對上美國的瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）和印度好手蜜爾莎（Sania Mirza），首盤謝淑薇和席格門面臨7次被破發球局的危機，雖然奮力保住4次，仍讓出第1盤。

第2盤謝淑薇和席格門雖然共有5次破對方發球局的機會，但瑪蒂克桑茲和蜜爾莎硬是救回4次，關鍵時刻無法突破，與決賽門票失之交臂。

台灣女將謝淑薇日前在臉書粉絲團「夢遊寫真人謝淑薇 Suwei Hsieh」公開放閃表示，「被追走了，我那單身的美好時光，一去就別復返了，2017年，祝福大家都跟我一樣，幸福滿滿地。」

當時有網友留言，謝淑薇這次比賽有愛的加持感覺就不一樣，希望兩人在澳網繼續搭配，「愛的力量不容小覷。」1060106

(中央社)