公車上癲癇發作 勇司機護人送醫
34歲許姓男子3日搭乘三重客運在捷運徐匯中學站時癲癇發作，廖姓公車司機立即保護許男頭部，避免撞擊受傷，並立刻報案。所幸許男送醫後無礙。
患有癲癇的許姓男子3日搭乘三重客運藍1線，在捷運徐匯中學站下車前，感到不適，跟司機說他快暈倒了，旋即坐地板上抽搐，廖姓司機怕他撞到零錢箱，立即伸手護住他的頭。並報警處理。
新北市消防局蘆洲分隊獲報後，派遣救護人員前往現場，發現許男癱坐在公車駕駛座旁，公車司機表示許男在車上表示自己快暈倒了，隨即倒地抽搐。
許男現場意識清醒，救護人員評估許男生命徵象並掌握現場狀況後，搬運上救護車，許男隨即開始抽搐，時間不超過30秒，抽搐完後，救護人員重新評估患者狀況，並儘速送醫。
新北市消防局第三救災救護大隊高級救護技術員莊銘元表示，癲癇患者突如其來的發病，除立刻通報119外，可協助排除患者周邊危險因子，切記勿做塞毛巾、湯匙、棍棒等物品至患者口中。
他說，只要讓患者平躺，並將身上有影響呼吸的飾品、袖領口或領帶等排除後，等待救護人員抵達。1060106
(中央社)
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