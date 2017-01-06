興航協商破局 北市協調林明昇意見交流

我要評比

復興航空第5次協商今在北市府舉行，但雙方仍無共識，引起工會成員不滿，爆發推擠衝突，經北市勞動局長賴香伶協調下，工會代表將與興航董事長林明昇進行意見交流會。

復興航空去年11月22日無預警宣布解散，導致近1800名員工頓時失業，北市府召開多次強制協商，但興航工會與資方皆未達成共識，今天進行第5次協商會議，工會今早召開記者會，除表示同意上次協商主席提案，也盼資方拿出誠意，善待勞工。

不過將近4小時會議後，雙方仍無法達成共識，在會議室外等待的工會成員們要衝入會議室，找資方理論，與警方爆發推擠衝突。

北市勞動局長賴香伶親自到會議室，要求興航董事長林明昇出面，經過資方人員聯繫下，林明昇同意與工會成員舉行意見交流會，但非協商會議。

興航工會表示，意見交流會由勞動局長賴香伶主持，勞方由2名工會成員代表，資方則是興航董事長林明昇、執行長劉東明出席。1060106

(中央社)