安倍拜登通話 談及日韓慰安婦協議
日本政府今天在聲明中說，首相安倍晉三告訴美國副總統拜登（Joe Biden），日本和南韓落實有關慰安婦議題的協議至為重要。
路透社引述聲明報導，安倍在電話中告訴拜登，違背協議不是建設性的作法。
日本今天表示，已決定暫時召回駐南韓大使長嶺安政，抗議南韓市民團體去年12月在南韓釜山市的日本總領事館前，設置象徵二戰時受害慰安婦的少女雕像。上述聲明中並未提及這座少女雕像。
日本和南韓2015年針對慰安婦議題達成歷史性協議，包括日本道歉且提供10億日圓賠償倖存的韓國慰安婦。
根據聲明，拜登向安倍表示，美國會支持這項協議，並強烈希望日本和南韓都能落實這項協議。（譯者：中央社盧映孜）1060106
(中央社)
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