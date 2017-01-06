中華電信宣布春節期間帳單繳費期順延。（圖／本報資料照）

中華電信公司表示：為配合春節暨228紀念日連續假期，避免造成客戶繳費不及而被催費、停話，106年1月份第2至5 計費週期及2月份第1至6計費週期之電信費帳單繳費期限往後順延，以利客戶繳費， 3月份第1計費週期起繳費期限恢復正常。

中華電信106年1至2月份繳費期限調整情形。（表／中華電信提供）

另中華電信為加強服務客戶，便利繳交各項電信費用，請客戶多利用金融機構、中華郵政、信用合作社、農、漁會辦理「轉帳代繳」，或利用該公司與金融機構合作提供之「語音轉帳」、「信用卡轉帳」、「網路繳費」、「ATM轉帳繳費」等多管道繳費方式，客戶亦可就近在統一超商、全家、萊爾富、OK等便利商店、該公司各地特約服務中心或受託代收該公司各項電信費用之金融機構繳費，請客戶多加利用。

(中時電子報)