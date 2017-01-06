嘉義縣朴子棄屍，朴子分局抓獲6名嫌犯

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警方在斗南的一處民宅逮捕元旦朱女命案的六名嫌犯（翻攝）

嘉義縣朴子市元旦發生朱姓女子疑遭溫姓男子等虐殺致死命案，朴子分局警方在一週之內迅速將嫌犯逮捕歸案。

6日下午朴子分局在斗南火車站附近廉價旅館，拘捕了元旦轄區內朱女命案的嫌犯共6名，目前警方正從斗南帶回嘉義地檢偵訊中，稍後將押回朴子分局。

(中時)