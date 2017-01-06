參選黨魁？吳敦義：黨有困難應勇於承擔責任

前副總統吳敦義受訪時表示，在黨面臨非常大的困難時，應該勇於承擔一部份的責任。（本報資料照片）

前副總統吳敦義傳出將參選國民黨主席，吳敦義今受訪時表示，各方有許多期許跟鼓勵，在黨面臨非常大的困難時，應該勇於承擔一部份的責任，所以必須鄭重考慮，將在下周一向外界說明。

吳敦義指出，國民黨面臨內外許多重大考驗，在外有民進黨政府採取清算手段處理所謂不當黨產，已經違背無罪推定與程序正義；而在內部需要更多論述引領社會跟黨員，面對民進黨政府在各層面包括一例一休、物價調漲等民怨。

吳敦義說，國民黨雖然是在野黨，但必須更有力的監督和制衡，讓中華民國還能維持一定的成長、進步和發展。他過去在黨務、行政、立法工作都受到國家、黨和人民很大的栽培，所以當黨有困難時，應勇於承擔一部份的責任。

至於是否勸退另一位有意角逐的副主席郝龍斌？吳敦義澄清，沒有碰觸這些議題，他只先做他自己應該做的決定。

(中時)