北市變身田園城市 建中師生打造永續餐桌
台北市積極打造成為綠色田園城市，教育局則持續推動小田園教育體驗學系計畫，並由建國中學教師曾慶玲和金山度咕主何俊賢博士技術指導，讓建中師生走出教室，建立「永續餐桌」。
台北市工務局今天說，市長柯文哲積極打造台北為綠色田園城市，並從下往上扎根，教育局也持續推動小田園教育體驗學習計畫，特地邀請曾慶玲分享小田園建置成果。
建中家政老師曾慶玲表示，建中師生自力打造小田園，聘請金山度咕主何俊賢博士技術指導，學生親自用生態工法打造枕木水梯田、蔬活植栽箱、生態育苗牆、落葉堆肥裝置等，學生主動參與小田園規劃設計，並自立動手大造，例如種植百香果以裝飾老舊牆面、設計小田園解說大圖、自製驅鳥稻草人等。
學校還安排師生宜蘭深溝新農業走學，學習賴青松生態農業理想、「倆佰甲」半農半Ｘ的實踐經驗，還體驗除草、挖樸門香蕉圈等。
工務局說，建中小田園結合社會資源加入社區巡禮「探索動物園」，學習動物排遺及落葉堆肥，並邀請樸門永續設計學會辦理樸門工作坊，利用厚土種植進行褐根病土壤生態處理及落葉堆肥，導向永續發展、綠色校園理想。
公園處處長黃立遠表示，這次田園基地經驗分享與營造，結合農夫生活美學與環境實用性，從零到有體驗種植辛苦與培養土地情感，不僅創造環境教育的空間，成為一個小田園教育共同創造回憶的場域。1060106
(中央社)
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