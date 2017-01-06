Uber條款上路 公司聲明力挺駕駛
Uber違法經營計程車客運服務業，司機最高可被罰新台幣20萬元，重罰條款今天生效。Uber表示，重罰上路也許會讓合作駕駛有所疑慮，但是Uber會持續支持合作駕駛與使用者。
日前公布公路法部分條文修正案增訂公路法第七十八條之一條文，並修正第七十七條條文，也就是外界所謂的「Uber條款」，可對Uber公司及司機開罰。不少Uber司機透露，這一兩天都已經不開車了，網友紛紛反映叫不到車。
對此，Uber今天發出官方聲明表示，「Uber會持續致力於台灣市場。重罰上路，也許多少會讓合作駕駛用自用車參與車輛分享經濟活動有所疑慮，但是我們會持續支持合作駕駛、使用者。」
根據交通部公布裁罰基準，其中個人以小型車、機車經營汽車客運服務業，首次可處新台幣10萬元罰鍰，並吊扣該次非法營業車輛牌照及駕照4個月，最重違規5次以上或6個月內連續非法營業2次以上，最高處20萬罰鍰。
另外對Uber公司，首次被稽查就會開罰100萬元罰鍰，違規6次以上或是6個月內連續違規3次以上，將被處2500萬元罰鍰。1060106
(中央社)
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