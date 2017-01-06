春節機票難求 坐船嘛會通
農曆春節連假，高馬航線「臺華輪」海上交通，今天起受理網路和電話訂位，每人限購4張和1張車位，澎湖縣政府的離島交通船也將延航高雄來接送返鄉過年。
台灣航業航行高馬航線的「臺華輪」，今天起受理26日至2月2日的高馬航線的網路與電話訂位，每人限購4張和1張車位，至於27日除夕當天航次，不受理人不隨船代開車輛服務，11日起則受理高馬2地的現場購票。
澎湖車船處因應春節連續假期疏運，解決空運一票難求，自21至26日和31日至2月3日等春節前後，安排光正6號、南海之星、南海之星2號等3艘交通船延航高雄航班航行, 疏運望安、七美出外鄉親，讓旅台鄉親由高雄直達七美及望安返鄉過年團聚。
澎湖車船處在春節前，23至27日在機場規劃每日ㄧ班公車，來接駁離島返鄉鄉親順利轉搭交通船返鄉。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。