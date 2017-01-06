春節機票難求 坐船嘛會通

農曆春節連假，高馬航線「臺華輪」海上交通，今天起受理網路和電話訂位，每人限購4張和1張車位，澎湖縣政府的離島交通船也將延航高雄來接送返鄉過年。

台灣航業航行高馬航線的「臺華輪」，今天起受理26日至2月2日的高馬航線的網路與電話訂位，每人限購4張和1張車位，至於27日除夕當天航次，不受理人不隨船代開車輛服務，11日起則受理高馬2地的現場購票。

澎湖車船處因應春節連續假期疏運，解決空運一票難求，自21至26日和31日至2月3日等春節前後，安排光正6號、南海之星、南海之星2號等3艘交通船延航高雄航班航行, 疏運望安、七美出外鄉親，讓旅台鄉親由高雄直達七美及望安返鄉過年團聚。

澎湖車船處在春節前，23至27日在機場規劃每日ㄧ班公車，來接駁離島返鄉鄉親順利轉搭交通船返鄉。1060106

(中央社)