大谷翔平自主訓練 盼經典賽好好發揮

大谷翔平今到火腿二軍球場自主訓練，盼經典賽好好發揮。(美聯社資料照)

效力日本火腿的「二刀流」大谷翔平今在火腿二軍訓練場地，進行自主訓練，極力調整備戰經典賽與今年球季，大谷翔平表示，今年提早開始訓練，希望可以在經典賽好好發揮。

大谷翔平去年在投打兩方面都繳出亮眼成績，今自主訓練進行打擊練習，從去年末到年初都有密集做練習，甚至連新春拜年都沒有去，大谷指出，投球和打擊都是必須要練習的，今年首先就是在經典賽好好表現，球季開始後則是期盼為球隊取得連霸。

日前大谷翔平選出「無」字當作代表字，他今天指出，雖然有慾望是好事，但是在季賽期間，徒勞無功的慾望是不需要的，就是想著每1場比賽，盡力去表現就行了。

(中時電子報)