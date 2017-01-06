差點一屁股坐下！男星驚見馬桶竄出猛蛇
美國鄉村歌手艾爾德瑞吉（Brett Eldredge）最近在Instagram自曝和友人去加勒比海度假，某天剛睡醒去洗手間，脫褲坐下前驚見一隻猛蛇從馬桶竄出，讓他嚇一大跳，並把影片PO網，大喊還好沒一屁股坐下，否則後果不堪設想。
艾爾德瑞吉昨在IG分享蛇從馬桶竄出影片，嚇壞不少網友，他更因此提醒網友：「去洗手間前，千萬不要忘了往下看一下」，影片最後英勇的朋友出馬，拿出木棍將蛇趕走，才解除警報，網友也驚回：「嚇死人了」、「沒想到這種事真的會發生」。
(中時電子報)
關鍵字：艾爾德瑞吉
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