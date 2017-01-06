年金改革中區會議傳有激烈抗議 警籲理性和平
年金改革中區會議7日將在中興大學舉行，有團體揚言將到場採激烈抗議，台中市警察局呼籲民眾要以理性、和平方式表達訴求，若有違法暴力事件，將依法究辦。
國家年金改革委員會日前在台北舉行北區座談會引爆場內外激烈衝突及抗爭，明天將在中興大學舉行中區會議，有社團揚言將到場採取激烈抗爭。台中市警察局今天表示，還有網友在網路留言將採取突襲、破壞等激烈行動，呼籲參與的團體或個人應以理性、和平方式表達訴求。
市警局指出，將做相關勤務部署因應處理突發狀況，並協助學校警衛人員實施必要彈性交通管制與疏導，請民眾配合，以維護交通順暢。
市警察局表示，將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，若有相關違法暴力事件，將依法究辦。
(中時)
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