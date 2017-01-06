棒球為何打9局？大聯盟官網這麼說
這個問題，棒球迷有想過嗎？為什麼各國的成棒或職棒，正規比賽都是要打9局呢？關於這疑問，大聯盟官網《Cut4》專欄日前對此做出解答。
在19世紀初，棒球沒有時間、局數的限制，當時是看哪隊先取得第21分就算獲勝。當時是強打者的年代，通常打到第6局就決定勝負，但投手投球技巧不斷精進下，想拿21分愈來愈難，比賽時間也愈拖愈久。
當時不像現在成棒或職棒，在延長賽的第10局，使用「突破僵局」制。1856年，史上第一支棒球隊尼克博克俱樂部(Knickerbocker Club)出面開會，討論相關規則變更。
開會時有一派意見希望比賽定為7局，但最終決議以9局為標準，且每隊同時上場比賽人數，也確認為9人，因當時無投手指定打擊(DH)，於是這兩項重要的棒球規則，從1856年起，就實行到今天。
(中時電子報)
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