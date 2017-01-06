謝長廷罵咎由自取 謝維洲：深刻反省、檢討

台北市議員謝維洲今日出面說明先前外傳簽賭的傳言。（池雅蓉攝）

駐日代表謝長廷之子、台北市議員謝維洲先前傳出簽運動彩券欠債，迴避媒體多日後，父親謝長廷今日在臉書發文，指兒子頻繁簽購運動彩券，才有今日後果，是咎由自取。謝維洲今下午也出面回應，強調未來會深刻反省，父親也曾告誡他身為公眾人物，不該傷害家人及他人，尤其談到母親為了照顧姐姐跑醫院又要照顧姪子，更幾度哽咽。

謝維洲表示，父親獲知消息很生氣，認為民意代表、公眾人物買彩券給外界觀感不佳，他接受父親給的意見，會深刻反省、檢討，但強調絕無外傳的地下簽賭，只有進合法的彩券行，買合法的運動彩券。對於積欠金額，他則說，沒有債務問題，也不會再多辯解。

謝維洲也提及，去年8月姐姐謝維芬因在階梯跌倒，導致頭部受傷，住加護病房2個月時間，母親回來台灣不僅要照顧姐姐，也照顧孫子，非常辛苦，又加上自己的事情，讓他擔心。他談到母親更數度哽咽，強調身為公眾人物會好好檢討，不該讓家人、支持者及朋友因自己受到傷害。

(中時)