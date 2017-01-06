為冬季暖心! 天成大飯店推出「酸菜鴨肉鍋」

天成大飯店TICC世貿會館的酸菜鴨肉鍋。(圖/天成大飯店提供)

時序入冬，令人不禁想大啖豐盛的鍋物暖胃又暖心，天成大飯店TICC世貿會館「翠庭」中餐廳推出冬季經典鍋物「酸菜白肉鍋」，同時結合餐廳內暢銷著名的「櫻桃烤鴨三吃」，用櫻桃鴨創新出「酸菜鴨肉鍋」，單點每鍋NT$780+10%，讓您以熱呼呼的鍋物料理滋養身心，溫暖整個冬季。

「酸菜白肉鍋」起源於中國東北地區，由於東北冬季氣候嚴苛、漫長酷寒，不適植物生長，因此在冬季來臨前人們就會預先將白菜、蘿蔔等蔬菜，存放地窖中醃漬保存，每家也有不同的醃漬配方與手法。待冬季來臨，再將爽脆的醃漬青菜加入熱騰騰的火鍋中烹煮，便成為最祛寒的暖心聖品，流傳至今依舊是風味鍋物中的經典熱門款。

天成大飯店TICC世貿會館以「櫻桃烤鴨三吃」著名，造就良好的口碑。而此次除了櫻桃鴨又開發出新吃法，為了滿足老饕的胃，新推出「酸菜鴨肉鍋」、「酸菜白肉鍋」兩款鍋物，天成飯店集團中餐行政總主廚王書年，不以外叫的現成酸白菜為底，而特別去找尋老師傅傳承下來的醃白菜食譜，將特選大小適中的白菜與切塊的鳳梨、花椒、鹽以及些許高粱酒一塊醃漬，讓鳳梨的酵素慢慢滲入白菜當中，依照天候狀況，採天然發酵方式靜置14~30天，打造出酸味溫潤又帶有果香的爽脆白菜。

精心獻藝創新料理「酸菜鴨肉鍋」，首先將櫻桃烤鴨的鴨架子保留下來，熬成香濃湯底，再取櫻桃鴨的鴨胸部位切成薄片，讓美食饕客在鍋中涮過即可品嚐鮮嫩鴨肉。此外，還有採鴨絞肉、鴨油、魚漿打造而出的鴨肉丸，最後與爽脆帶有果香的白菜一同入鍋烹煮，讓「酸菜鴨肉鍋」呈現與眾不同的鴨香風味，品嚐一口便齒頰留香，迷人風味不容錯過。

經典的「酸菜白肉鍋」湯底為上等雞肉熬煮的濃郁高湯，加入自製的酸白菜，搭配富有嚼勁的黑毛豬肉，與採豬絞肉、豆腐、麵粉調製後油炸的川丸子，以及主廚以蝦肉、筍絲、豬油製作而成的手工蝦漿，融合草蝦、高麗菜、秀珍菇、豆腐、寬冬粉等一同入鍋烹煮，重現傳統東北的經典滋味，光是大口吃肉喝湯、享用川丸子，就覺得暖意十足、溫補身心。

這款季節限定的「酸菜鴨肉鍋」與長期熱銷的「櫻桃烤鴨三吃」合併推出，凡NT$1,880+10%享用外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的櫻桃烤鴨三吃，可選擇將三吃其中的一道湯粥料理，加價NT$499+10%升級為「酸菜鴨肉鍋」，讓您品味宜蘭櫻桃鴨的多重鮮嫩美味，既豐盛又飽足。

(工商)