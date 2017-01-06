偽造郵件稱鴻海入股投資 涉詐欺遭訴

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台灣愛迪生創意科技股份有限公司負責人鄧鴻吉，涉嫌指示張姓總經理偽造「鴻海科技集團投資愛迪生創意科技相關事宜」電子郵件取信投資人，檢方今天依詐欺及偽造文書起訴2人。

台中地檢署起訴書指出，鄧鴻吉於民國101年間，透過友人介紹與「微型風力發電機」的創作人兼專利權人郭姓男子連繫，鄧鴻吉向郭男表示已取得多張訂單，希望郭男能同意出售「微型風力發電機」給台灣愛迪生公司，以供對外販售。

起訴書指出，鄧鴻吉在取得郭男同意後，從102年起對外宣稱其團隊擁有「微型風力發電機」發明專利，並透過各種管道尋求資金投資。同年4月間，鄧鴻吉邀請江姓女子夫婦前往參觀，並佯稱國內知名的鴻海科技集團想投資入股台灣愛迪生公司。

鄧鴻吉明知鴻海科技集團於102年3月間曾派時任董事長特別助理及李姓資深經理至公司參觀微型風力發電機的運作情形，但因售價過高欠缺市場競爭力，李姓資深經理未同意參與合作開發，且雙方都未討論入股台灣愛迪生公司的股價等相關議題。

不過，鄧鴻吉為取信江女夫婦，指示張姓總經理在公司電腦內，將李姓資深經理的回信「台灣愛迪生Bussiness Proposal」改為「關於鴻海科技集團投資台灣愛迪生創意科技相關事宜」，並將郵件轉傳給江女，讓江女誤以為鴻海已有興趣投資，且已談及價錢，江女就匯款新台幣3000萬元到台灣愛迪生公司帳戶內。

事後，鄧鴻吉因缺乏資金周轉，又找人佯裝成李姓資深經理，再以欠缺資金850萬元無法辦理增資，將使鴻海的投資案沒著落為由，向江女借款850萬元，江女擔心投資案破局，將款項匯入台灣愛迪生公司帳戶內，鄧鴻吉則提供支票擔保。

3個月後，江女發現支票跳票，才驚覺受騙提告。檢察官今天依詐欺及偽造文書起訴鄧鴻吉、張姓總經理。1060106

(中央社)