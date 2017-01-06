與父親爭吵心情鬱卒 男自家放鞭炮釀火警

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客廳被燒的面目焦黑。（柯宗緯翻攝）

林男在自家點燃鞭炮著火，濃煙從2樓門窗竄出。（柯宗緯翻攝）

消防隊拉起水線滅火，直到26分後撲滅。（柯宗緯翻攝）

高市鳳山區38歲林姓男子，昨與父親爭吵後，疑似精神狀況不穩，今早11時許在北平路住家點燃鞭炮，客廳付之一炬，警消獲報救出林男，所幸僅有輕微嗆傷，送高雄長庚醫院觀察治療。

警方表示，林姓男子有精神方面疾病，昨天與父親吵架後，父親離家出走，林男心情鬱卒，今早9時許在住家2樓陽台喧鬧，引起鄰居注意，不久林男回到客廳點燃鞭炮，約莫11時竄煙起火，火勢26分鐘後才撲滅。

鄰居透露，這是他半年來第二次縱火，上次放火時鄰居幫忙滅火，未料這回釀成火警，擔心這顆不定時炸彈隨時引爆。警方則表示，後續將待消防局火調科調查，若涉嫌縱火將依公共危險函送偵辦。

(中時)