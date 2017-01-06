日本召回大使 南韓表遺憾

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南韓外交部發言人趙俊赫今天表示，對日本政府為抗議南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前新設慰安婦少女銅像，而召回駐韓大使，南韓表示遺憾。

南韓聯合新聞通訊社報導，趙俊赫表示，南韓再次強調，儘管韓日兩國面臨難題，兩國政府都應以互信為基礎，持續發展兩國關係。

日本政府針對南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦少女銅像，認為不利於韓日兩國關係，宣布召回日本駐韓大使和駐釜山總領事，以示抗議。

去年12月31日，南韓民間團體在日本駐釜山總領事館前設立的慰安婦少女像揭幕。此前的28日，此一團體未經釜山市東區政府批准突然立像，東區政府將其強制拆遷至露天堆場後，被抗議民眾打爆電話，區政府網站陷入癱瘓。

釜山市東區區廳長朴三碩去年12月30日召開記者會表示，允許民間團體設立此一慰安婦少女像。

據報導，包括首爾市鐘路區壽松洞日本駐韓國大使館前的慰安婦少女銅像在內，釜山東區的銅像成為南韓全國第37座慰安婦和平少女像。1060106

(中央社)