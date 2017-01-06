南韓擬投入6億元 爭取大陸散客

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南韓文化體育觀光部今天向代理總統黃教安彙報的2017年工作計畫顯示，該部將投入225億韓元（約合新台幣6億元）用於吸引大陸散客，特別是高階遊客。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓文化體育觀光部今年的工作重點主要是吸引更多散客來韓旅遊。為此，該部上半年將制定吸引散客的總體規劃，並針對散客需求積極開發旅遊產品。

同時，南韓文化體育觀光部還將完善旅遊交通標示，為遊客提供便利，並投資190億韓元用於製作韓國旅遊形象廣告等。

為吸引更多中國大陸散客，南韓文化體育觀光部將在中國知名餐飲評論網站上介紹韓國著名餐廳和廚師，並在中國著名購物網站上銷售韓國旅遊產品。

南韓文化體育觀光部還將致力於提升訪韓旅遊的品質，鼓勵開發吸引中國高收入階層的高檔旅遊產品。該旅遊產品將配合計畫於第1季簽發的「韓流簽證」，選購300萬韓元以上韓國旅遊產品的中國大陸遊客有望獲得「韓流簽證」，持該簽證的遊客可在5年內隨時訪問南韓，每次最長可在韓停留30天。1060106

(中央社)