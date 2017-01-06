南韓擬投入6億元 爭取大陸散客
南韓文化體育觀光部今天向代理總統黃教安彙報的2017年工作計畫顯示，該部將投入225億韓元（約合新台幣6億元）用於吸引大陸散客，特別是高階遊客。
南韓聯合新聞通訊社報導，南韓文化體育觀光部今年的工作重點主要是吸引更多散客來韓旅遊。為此，該部上半年將制定吸引散客的總體規劃，並針對散客需求積極開發旅遊產品。
同時，南韓文化體育觀光部還將完善旅遊交通標示，為遊客提供便利，並投資190億韓元用於製作韓國旅遊形象廣告等。
為吸引更多中國大陸散客，南韓文化體育觀光部將在中國知名餐飲評論網站上介紹韓國著名餐廳和廚師，並在中國著名購物網站上銷售韓國旅遊產品。
南韓文化體育觀光部還將致力於提升訪韓旅遊的品質，鼓勵開發吸引中國高收入階層的高檔旅遊產品。該旅遊產品將配合計畫於第1季簽發的「韓流簽證」，選購300萬韓元以上韓國旅遊產品的中國大陸遊客有望獲得「韓流簽證」，持該簽證的遊客可在5年內隨時訪問南韓，每次最長可在韓停留30天。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。