免看會考成績 15校全面免試

我要評比

教育部今天表示，106學年度全國將有15所高中職推動「全面免試」，不採計國中教育會考成績。

教育部次長林騰蛟表示，「全面免試」的15校都是在相對封閉的區域，單一學校就滿足鄰近國中的升學需求，例如新北市的金山高中、雙溪高中，花蓮縣的光復商工、玉里高中等，沒有都會區的學校。

林騰蛟表示，原本有21校有意願參與「全面免試」，但教育部審酌各校條件，除了所處區域外，還必須能搭配相關資源，協助對應國中教學正常化，以及未來有擴大為區域型的適性學習區的潛力。

「全面免試」的高中職，鄰近對應國中畢業生，基本上報名就一定錄取。如果超額，則依照所屬就學區的超額比序，但不比國中教育會考成績。

林騰蛟說，對學生來說，15校全面免試放榜在5月中旬，比國中教育會考還早，上榜學生還是鼓勵去考會考，進而監控學力，也可以參與其他升學管道，最後選擇一校報到即可。

林騰蛟表示，106學年度是單一學校「全面免試」，107學年度希望推到「區域」，目前在評估的區域包括基隆、台東、澎湖、馬祖。1060106

(中央社)