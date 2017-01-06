德里醉漢跨年夜騷擾女子 還攻擊警方

就在印度科技大城班加羅爾傳出跨年夜許多女性遭受性騷擾之際，有一段影片昨天流出，顯示新德里也發生眾多酒醉男子騷擾女性，當警方干涉時，這些男子反過來攻擊警方。

根據「News18」網站取得的影片及報導，一群男子在新德里穆克吉那加區（Mukherjee Nagar）阻攔一名正在騎腳踏車的女子，試圖抓住她並騷擾、攻擊她。

當警方上前阻止騷擾時，這群男子反過來攻擊警方。

據報導，一名在現場的新德里警察考席克（Anil Kaushik）表示，當時他和同事站在路障旁，竟看到多達約200名酒醉男子團團包圍住一輛腳踏車，車上有兩人，他們試圖抓住車上的女子，「我們介入干預並幫助女子脫身，我們也逮捕兩名男子」。

他說，其中一名酒醉男子帶著一些朋友從餐廳附近過來，開始朝警方投擲石塊，因為警方人數較少，所以往後撤退；他們拿著棍棒攻擊警方，企圖救回被捕的朋友，「幾個女警也受傷了」。

班加羅爾傳出跨年夜多起男子在街頭性騷擾女性，但當地警即使派出1500名警力在街頭維護秩序，卻未阻止這些事件發生，事後更以未接到報案為由一度拒絕調查，直到輿論批評，才在4日宣布立案調查，並於6日宣布已逮捕涉案的6名男子。1060106

(中央社)