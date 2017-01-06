高雄輕軌涉偷工減料 廠商2人羈押禁見

高雄地檢署偵辦高雄輕軌路基地盤改良工程偷工減料案，發現承作廠商負責人陳姓男子與監工許姓男子犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

高雄地檢署今天表示，檢肅黑金專組主任檢察官偵辦高雄環狀輕軌建設路基地盤改良工程承作廠商涉嫌偷工減料案，指揮雄檢蒐證組檢察事務官、法務部調查局南部地區機動工作站調查官，持搜索票到承作廠商營業處所、相關涉案人的辦公處所、住處等執行搜索，並傳喚被告7人與證人3人。

檢方查出，承作廠商承作高雄市政府捷運工程局發包的「軌道園區路基地盤改良工程」時，明知是內政部公布的土壤液化高潛勢區，為使土質穩固，應依工程設計施作直徑60公分、深度6公尺或7公尺的攪拌樁1000枝，竟只施作深度2至3公尺的攪拌樁，並預先備妥合格的鑽心試體於驗收時調包提出，使高雄市政府捷運工程局誤以為施作的攪拌樁符合工程設計深度與強度，藉此偷工減料方式詐取地盤改良工程款。

經檢察官訊問後，認監工許男涉犯刑法第342條背信等罪嫌、負責人陳男涉犯刑法第339條第1項詐欺取財等罪嫌，兩人犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

承作廠商登記負責人柯姓男子、股東及領班陳姓和高姓男子，檢察官訊問後，認涉犯刑法詐欺罪的犯罪嫌疑重大，但於偵查中都坦承犯行，無羈押的必要，訊後各諭知以新台幣10萬元至20萬元交保。1060106

(中央社)