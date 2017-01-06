7旬潘迎紫曬清澀照 曾失戀清貧蝸居
女星潘迎紫昨天夜裡透過微博曬出少女照，並發文提到自已曾失戀，年輕時蝸居台北，雖是一小方天地，但是朋友來訪，大家席地而坐，一樣開心。
大陸新浪娛樂報導，微博中，潘迎紫身穿條紋連衣裙，一頭烏黑的長髮，淺淺的笑容。
她寫道：「那一年，恢復了單身，為了生活，我便開始接戲了。在台北租了個小天地，一張透明的塑膠小几，便是我的全部家具。朋友來訪，大家席地而座，一樣開心！」
這篇微博曝光後，網友紛紛圍觀並留言，稱：「好青澀哦！」「無論怎樣環境，都一樣的從容。」「獨立自信美麗可愛的娃娃姐。」1060106
(中央社)
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