輕軌爆偷工減料 高市：若查不法可解約

我要評比

檢調偵辦高雄輕軌工程地盤改良攪拌樁偷工減料案，高市捷運局今天說，若調查結果確有涉工程品質問題或不法，將依契約規定辦理，最重可以終止契約方式處理。

捷運局說，本案待檢察官完成調查後，捷運局將要求監造單位檢視地改作業工程，並擬妥改善計畫及因應對策，減少對工程進度的衝擊。

捷運局表示，將秉持安全第一及品質至上原則，對於輕軌工程的安全及品質絕不打折。1060106

(中央社)