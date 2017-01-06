拼錯印尼建國原則 印澳軍事合作喊卡

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印尼軍方日前宣布延後所有與澳洲軍方的合作計劃，主因包括澳洲發給聯合訓練的印尼特種部隊教材中，拼錯印尼的「建國五原則」（Pancasila）。

印尼和澳洲的特種部隊日前在澳洲伯斯（Perth）的軍事基地聯合訓練。印尼軍方發言人武爾揚托（Wuryanto）表示，印尼和澳洲軍方的所有合作行動將延後。

不過，武爾揚托未對印尼軍方暫停與澳洲軍方合作的原因多加說明。

澳洲廣播公司（ABC）報導，印尼軍方的決定起源於印尼陸軍精銳特種部隊（Kopassus）和澳洲特種部隊在伯斯的軍事基地訓練有關。印尼特種部隊的教練感覺到印尼軍方有被侮辱之嫌。

印尼國防部長廉密渣（Ryamizard Ryacudu）向雅加達郵報（Jakarta Post）表示，澳洲軍事學院在發給印尼特種部隊的教材中，把印尼的「建國五原則」（Pancasila），錯拼為「Pancagila」。

此外，廉密渣說，印尼感到被侮辱的地方還有教材中提及爭議性的巴布亞、東帝汶議題以及前印尼共產黨的問題。

不過，廉密渣也指出，這是澳洲個別官員的立場，不是澳洲政府的立場，澳洲政府已經開除這名校長，對整起事件展開調查，並對此事道歉。

對此，印尼總統佐科威與國軍總司令卡鐸（Gatot Nurmantyo）舉行會議後，同意暫時停止與澳洲之間的軍事合作，以回應澳洲軍事訓練基地出現侮辱印尼的教材。

佐科威說，這是原則問題，如果澳洲侮辱印尼建國五原則的問題獲得解決後，印尼和澳洲會恢復軍事合作。

印尼「建國五原則」為首任總統蘇卡諾於1945年6月所提出，即「信奉真神、人道主義、國家統一、民主政治及社會正義」。1060106

(中央社)