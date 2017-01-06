搶攻男性藍海! 連鎖甜甜圈店加賣「日式拉麵」

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Mister Donut推出3款日式拉麵新品，主攻正餐時段人潮，販售門市有東興、內湖、復北、宜蘭等13門市限定販售。（圖／Mister Donut提供）

熱銷商品「叉燒麵」麵體彈牙，佐以叉燒豚五花，售價125元。（圖／Mister Donut提供）

擺脫以往甜甜圈店只賣甜食印象，連鎖甜甜圈品牌Mister Donut即日起推出現煮「日式拉麵」新品，包括叉燒麵、涮涮肉麵及魚介醬油麵等現煮鹹食，全台13間設有客席區獨立門市與賣場型門市限定供應，搶攻男性消費者市場。

Mister Donut強打低價美食風味不打折，麵類餐點售價75至125元不等。「叉燒麵」選用日本進口麵糰加入雞蛋、高湯與蒜粉製作麵條，入口Q彈有嚼勁，久煮不軟爛，叉燒肉精選豚五花部位以秘製醬汁滷製，綿密油脂在口中融化，帶有些許甜味。

另一款人氣餐點「魚介醬油麵」湯底以豚骨、雞骨與洋蔥等食材熬製，加入鰹魚調味，特調適合台灣人口味，不可不試。

Mister Donut2012年推出日式拉麵頗受好評，其中復北門市麵類商品單月銷售超過1000碗以上，此次推出3款拉麵新品，預估男性消費族群帶動2成以上業績成長。

(中時)