腸胃負擔少、脂肪不堆積？不吃晚餐的3個迷思
我們都知道早餐很重要，是一天中的活力來源，但是許多人為了減肥，選擇不吃晚餐；有網路文章指出，省略掉晚餐，能讓心血管順暢且有助排出身體毒素，不吃晚餐對身體真的更好嗎？
營養師指出，當一天的熱量從三餐變成兩餐後，熱量減少了自然會變瘦，但長期下來，身體就會減少供給身體基本運作的能量，消耗的熱量減少，造成身體的基礎代謝率下降，還會造成身體對食物的吸收率增加，容易造成復胖。另外關於不吃晚餐多數人也常有以下幾個迷思：
迷思一保健心血管：
有些人主張不吃晚餐對心血管有益，但事實保健心血管應遵從少油、少鹽、少糖的飲食，且養成定期運動的習慣；不吃晚餐則容易造成血糖過低的現象。
迷思二減少腸胃負擔：
食物在胃裡大約會花4個小時消化完成，若不吃晚餐，空腹時間至少會超過10個小時，就算胃裡沒有食物，身體消化系統的運作仍持續進行，使胃酸持續分泌，長期下來恐會造成消化黏膜受損，容易導致胃炎、消化道潰瘍等等腸胃疾病。
迷思三增強抵抗力：
不吃晚餐會使身體處於飢餓狀態，身體的本能反應會將肌肉分解，或是將儲存在肝臟的脂肪拿來運用，產生熱量以供身體運作；肌肉量減少，反而會造成免疫力下降，且容易感到疲倦。
晚上經過一夜睡眠，身體過度承受飢餓，一但進食身體就會將食物轉化成脂肪儲存，使得體內更容易堆積脂肪；建議民眾晚餐仍應適量食用吃半飽即可，可避免熱量囤積，身體也不會因為過度飢餓造成基礎代謝率降低。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。