腸胃負擔少、脂肪不堆積？不吃晚餐的3個迷思

當一天的熱量從三餐變成兩餐後，熱量減少了自然會變瘦，但長期下來，身體就會減少供給身體基本運作的能量，消耗的熱量減少，造成身體的基礎代謝率下降。圖片來源：健康365

我們都知道早餐很重要，是一天中的活力來源，但是許多人為了減肥，選擇不吃晚餐；有網路文章指出，省略掉晚餐，能讓心血管順暢且有助排出身體毒素，不吃晚餐對身體真的更好嗎？

營養師指出，當一天的熱量從三餐變成兩餐後，熱量減少了自然會變瘦，但長期下來，身體就會減少供給身體基本運作的能量，消耗的熱量減少，造成身體的基礎代謝率下降，還會造成身體對食物的吸收率增加，容易造成復胖。另外關於不吃晚餐多數人也常有以下幾個迷思：

迷思一保健心血管：

有些人主張不吃晚餐對心血管有益，但事實保健心血管應遵從少油、少鹽、少糖的飲食，且養成定期運動的習慣；不吃晚餐則容易造成血糖過低的現象。

迷思二減少腸胃負擔：

食物在胃裡大約會花4個小時消化完成，若不吃晚餐，空腹時間至少會超過10個小時，就算胃裡沒有食物，身體消化系統的運作仍持續進行，使胃酸持續分泌，長期下來恐會造成消化黏膜受損，容易導致胃炎、消化道潰瘍等等腸胃疾病。

迷思三增強抵抗力：

不吃晚餐會使身體處於飢餓狀態，身體的本能反應會將肌肉分解，或是將儲存在肝臟的脂肪拿來運用，產生熱量以供身體運作；肌肉量減少，反而會造成免疫力下降，且容易感到疲倦。

晚上經過一夜睡眠，身體過度承受飢餓，一但進食身體就會將食物轉化成脂肪儲存，使得體內更容易堆積脂肪；建議民眾晚餐仍應適量食用吃半飽即可，可避免熱量囤積，身體也不會因為過度飢餓造成基礎代謝率降低。

(中時電子報)