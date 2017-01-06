LED路燈造成菠菜冬天開花 李進勇：歹勢喔
LED路燈光害問題，造成冬天菠菜開花，縣長李進勇今天會勘，承諾若有造成光害的LED路燈，都加裝遮光板，一定不能造成農民困擾。工務處表示，已經試驗過加裝遮光板，菜園是暗的，路是亮的。
縣議員李明哲、廖秋萍都接獲菜農陳情，最近縣府改路邊水銀燈為LED燈，連菜園都照到，導致菠菜莖抽高開花賣相差，包心白菜不包。
縣長李進勇相當重視，今天由農業處長張世忠、工務處長彭子程陪同到西螺果菜市場附近農田「勘災」，李明哲、廖秋萍也都到場。
李進勇向菜農黃合坊致歉「歹勢喔！」他表示換裝LED後，路邊的菜受燈光影響，因農業是雲林的根本，勘查後會做全面性檢查，全面解決問題，加裝遮光罩減少光害，感謝地方反映，承包商也相當配合，一個月內就能改善。
李進勇說，知道LED燈裝了之後路會更亮才全面裝，但是對農作物造成影響始料未及，不過發生了就解決。
農業處長張世忠表示，菠菜如果一天照13、14小時就會開花，一般而言冬天日照低於12小時應該不會開花，有LED燈後，打破了暗週期（又稱光週期），造成作物覺得光累積夠了提早開花，開花造成採收時品質不一，而有價格上的損失。
菜農黃合坊說，LED燈光源照到的地方菠菜就開花，沒照到的還是正常，其實開花的菠菜更脆、有嚼勁好吃，但賣相不佳不好賣，他通常送親友吃。
李明哲表示，農民比較替人著想，種菠菜時都自我避開光亮處，希望縣府施工時也替農民想，不要讓農民自行趨吉避凶，技術上應能解決。
工務處指出，已經試驗過加裝遮光板後，菜園是暗的，路是亮的，到目前已在2997支路加裝遮光板。
(中時)
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