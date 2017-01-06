貨幣互換磋商 日本喊停 南韓遺憾

日本政府今天以抗議駐釜山總領事館前設立慰安婦少女銅像為由，叫停韓日有關貨幣互換的磋商、推遲韓日高層經濟對話，南韓企劃財政部對此表示遺憾。

南韓聯合新聞通訊社報導，南韓企劃財政部表示，韓日金融合作不應受政治外交事務影響。

據報導，韓日貨幣互換安排始於2001年，到2011年10月互換協定規模達到700億美元。但2012年8月時任南韓總統李明博登獨島宣示主權，致使韓日關係惡化，同年10月到期的570億美元規模的互換協定未能展延，2013年7月到期的30億美元協定也沒有續約。

報導指出，碩果僅存的100億美元協定也於2015年2月走到盡頭，持續14年的韓日貨幣互換安排就此終止。去年8月，南韓副總理和日本副首相一致認為，「顧及兩國間經濟合作的象徵性意義」，應重啟有關貨幣互換的磋商。1060106

(中央社)