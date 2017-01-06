酷鳥航空台北曼谷增班 促銷單程1888
泰國免簽證費持續到2月底，快把握機會玩曼谷，酷鳥航空今天宣布，2月18日起台北曼谷航線調整為每週5班，促銷單程含稅新台幣1888元，9日開賣。
泰國開放免簽證費到2月底，吸引不少人想赴泰旅遊，酷鳥航空今天再度宣布好消息，2月18日起台北曼谷航線由原本的每週4班增至每週5班，未來週六也有航班可選擇。
酷鳥航空表示，週六直飛航班時段也是早去晚回，去程早上9時40分自桃園機場起飛、中午12時40分抵達曼谷廊曼機場，回程則是凌晨1時45分由曼谷廊曼機場起飛、早上6時25分抵達桃園機場，讓旅客可以玩好玩滿。
酷鳥航空同時推出增班促銷優惠，單程含稅價1888元，9日上午9時至12日晚間11時59分販售，旅遊日期從2月18日至3月25日。1060106
(中央社)
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