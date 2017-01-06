感染率達九成 成人水痘嚴重恐致死
冬天與早春是水痘好發的時節，低溫讓水痘病毒活動力增，1、2月時感染案例預估將增加，除了孩童易得水痘外，成人也容易被感染，且病情會更嚴重！民眾應多加留意。
醫師指出水痘是高度感染性的疾病，可經由皮膚、飛沫與空氣傳染，因此家中或學校班級裡若有人感染水痘，其他人被感染的機率高達九成，被感染水痘後，約有兩週的潛伏期，會出現頭痛、輕微發燒、喉嚨痛、食慾不振等類似感冒的症狀，之後便會出現丘疹、水皰、膿皰、結痂等皮膚變化，同時會有嚴重搔癢的感覺，若抓破水皰易留下疤痕。
要注意的是成人感染水痘，若是孩童時得水痘，通常症狀輕微，但到成年才被感染者，因為身體有較強的免疫力，會更劇烈得對抗病毒，除了潛伏期會出現的症狀會更嚴重外，影響時間也較長，甚至容易引起其他併發症，如腦膜炎、肺炎等等，恐導致死亡。
民眾若感染水痘，應做好居家隔離且不外出，直到水痘結痂後才不具傳染性，同時應避免食用油炸、辛辣等燥熱的食物；另外，也提醒從未感染過水痘的民眾，建議可打疫苗預防，雖無法百分百免疫，但至少能減輕水痘症狀。
(中時電子報)
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