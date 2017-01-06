行動醫療設備正夯 健康APP成未來醫療趨勢
近年來有健康功能的穿戴式電子設備大受歡迎，手錶、手環等形式的健康裝置最多人使用，也帶來前景看好的醫療市場商機。
將醫療結合科技是現今的醫療發展趨勢，透過電子設備裝置，提升了疾病預防與治療的準確性與實用性，未來也有望替人力短缺的醫護體系帶來助益。一項英國的市調發現，願意使用可穿戴健康電子設備的受訪者達八成，且對於新穎的電子設備表現高度期待，像是Google的智慧眼鏡、智能鞋等等，讓醫療設備具個人化特色。
除此之外，健康類型的APP也不斷推陳出新，尤其是慢性病病患，可在家透過APP將血糖、血壓等測量數值，上傳至雲端平台供醫護人員監控、追蹤病情。目前也有進駐全台超過百家藥局的「allcare健康資訊讚」，以店中店的概念結合藥局資源，並搭配APP的七大智慧功能，「藥局簡介」、「健康新聞」、「每日精選」、「藥品查詢」、「購物商城」、「訂單查詢」、「服藥提醒」。
其中服藥提醒功能除了能紀錄家中長輩的服藥時間，若有購買保健食品，也可紀錄購買日期與服用頻率，使服用藥物更確實，同時避免藥物危害健康。
(中時電子報)
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