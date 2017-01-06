不滿同婚法案 老律師告尤美女「預備殺人罪」

老律師王可富(圖中)到北檢控告尤美女「預備殺人罪」。(陳志賢攝)

律師王可富不滿立委尤美女提案或連署支持婚姻平權法案，認為同志婚姻會毀滅家庭制度，讓台灣人民「絕子絕孫」，今天下午3時到台北地檢署控告尤美女涉及「預備殺人罪」。

90歲自稱人權律師的王可富，是於今天下午在反同婚姻人士陪同下，前往北檢提告。王可富說，立委尤美女等人提案或連署支持婚姻平權法案，換言之，是男男結婚或女女結婚， 故意毀滅國民家庭制度，法案並於去年11月8日一讀通過，不但違反聯合國公民與政治權利國際公約第六條之剝奪殘害人群罪，並企圖使台灣人民絕子絕孫，且嚴重違反我國現行刑法第271條第3項之預備殺人罪。

(中時)