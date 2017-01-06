可怕！癌症是演化而來 如何淘汰體內癌細胞？

癌症不是外來的細菌或病毒的感染，癌症是細胞的病變與突變，大多發生在內臟器官，且會伴隨腫瘤增生，稱為惡性腫瘤。圖片來源：健康365

曾幾何時癌症居國人十大死因之冠，且國人罹癌率逐年上升，癌症是如何在人體內形成的呢？

癌症不是外來的細菌或病毒的感染，癌症是細胞的病變與突變，大多發生在內臟器官，且會伴隨腫瘤增生，稱為惡性腫瘤，而另一種良性腫瘤，是人體內正常的細胞生成對生命不致造成危害；因此癌細胞與人體裡正常的細胞一樣，會有繁殖、分裂、死亡等過程，但是當人體器官出現狀況後，就可能會造成癌細胞的快速繁殖生長，並形成惡性腫瘤，這些細胞自行增長，脫離身體正常細胞生長的規律，形成轉移與擴散，使得人體器官功能都受到影響。

有關癌症的演化研究仍不斷進行，許多專家認為找出癌症演化的線索，對於治療癌症疾病有極大幫助；研究專家指出人體能有如此複雜的多細胞身體，是因為有了控制細胞分裂的基因，這一切都是演化而來，但癌細胞也不斷在演化，細胞每分裂一次，就歷經了癌細胞的風險，且癌細胞在人體中顯現出適者生存的演化過程，腫瘤中，適應力強的細胞也許會淘汰掉適應力較差的細胞讓擁有某些突變基因的個體更具繁殖優勢。

癌症是現代人的文明病，對於癌症預防與治療都是全球醫學專家們矚目的焦點，有生物學家認為抗癌並不是讓癌細胞消失，而是延緩腫瘤發生，並讓擁有能抑制癌細胞生長能力的人生存，得以將基因留存後代。

(中時電子報)