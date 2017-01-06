不看國中會考成績 今年15所高中職全面免試
全面免試開跑！今年9月首度有15所公立高中職推動「全面免試」，不採計學生國中教育會考成績，鄰近對應的國中畢業生，基本上報名就一定錄取，如果超額，則依照所屬就學區的超額比序。教育部長潘文忠今表示，全面免試入學將採漸進式推動，目的是讓國中端全面教學正常化。
教育部次長林騰蛟表示，「全面免試」的15校都是在相對封閉的區域，單一學校就滿足鄰近國中的升學需求，包括新北市金山高中和雙溪高中、台南白河商工、後壁高工、玉井工商、高雄六龜高中、南投仁愛高農、台東關山工商和成功商水、花蓮縣光復商工、玉里高中和花蓮高農、澎湖海事水產學校、蘇澳海事水產學校、馬祖高中。
林騰蛟說明，鄰近對應國中畢業生自願報名這15校免試入學，基本上報名就一定錄取，如果超額，則依照所屬就學區的超額比序，但不比國中教育會考成績，今年是首年辦理，各校簡章預計在1月16日公告。
林騰蛟說，對學生來說，15校全面免試放榜在5月中旬，比國中教育會考還早，上榜學生還是鼓勵去考會考，作為學力檢測之用，也可以參與其他升學管道，最後選擇一校報到即可。
106學年度是單一學校「全面免試」，107學年度希望推到「區域」，目前在評估的區域包括基隆、台東、澎湖、馬祖。
(中時)
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