面對假新聞 媒觀基金會：強化媒體教育

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面對中國「網軍」製造假新聞，有立委提出修法建議控管網路上所流竄之假新聞。台灣媒體觀察基金會今天表示，不宜貿然立法，限縮言論自由，應該強化媒體教育、檢討傳播政策。

近日台灣假新聞不斷，先是有作者田中實加冒充為灣生後代，引發外界對她書寫的「灣生回家」一書內容充滿質疑，另外則是中國網軍散佈假新聞、謠言。

總統蔡英文近日也在媒體茶敘時指出，假新聞、謠言對政策或相關資訊的扭曲，對政府施政造成嚴重干擾；有立委還提出修法建議，主張控管網路上所流竄的假新聞。

不過，台灣媒體觀察教育基金會今天發表聲明，認為政府不應貿然立法，限縮言論自由，「目前網路媒體平台確實缺乏自律性的把關機制，但不能因此針對媒體內容進行控管性立法，這不但產生限縮言論自由的嚴重後果，對台灣民主與公民社會，更是一大傷害」。

台灣媒體觀察教育基金會表示，應該強化媒體教育、檢討傳播政策，認為蔡總統應該權責教育部在12年國教中，徹底落實媒體素養教育的必要，「唯有透過媒體素養教育，才能使全民正確解讀媒體訊息，也是一個民主自由社會，面對假新聞問題的理想方式」。1060106

(中央社)