金雞賀歲 獨居長輩萬歲宴圍爐

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金雞賀歲喜迎春，高雄市社會局6日邀集多名獨居長輩圍爐，名符其實的「萬歲宴」，長輩們歡喜圍爐樂融融。中央社記者董俊志攝 106年1月6日

金雞賀歲喜迎春，高雄市社會局6日邀集多名獨居長輩圍爐，名符其實的「萬歲宴」，長輩們歡喜圍爐樂融融。中央社記者董俊志攝 106年1月6日

金雞賀歲喜迎春，高雄市社會局6日邀集多名獨居長輩圍爐，名符其實的「萬歲宴」，長輩們歡喜圍爐樂融融。中央社記者董俊志攝 106年1月6日

金雞賀歲喜迎春，高雄市社會局今天邀集多名獨居長輩圍爐，名符其實的「萬歲宴」，長輩們歡喜圍爐樂融融。

長輩們見面話題聊不完，有人參與並完成志工課程，目前身體狀況佳，最愛在家種菜，平時也會到社區照顧關懷據點參加活動，生活充實豐富。

也有人聊到養生經驗，平日喜歡散步、泡茶，飲食清淡，多做運動，這是長壽的祕訣。

高雄市社會局表示，賀歲迎春為獨居長輩舉辦圍爐活動，由於參與長輩眾多被稱為「萬歲宴」，除了精緻豐盛料理及豐富的摸彩品，現場還安排長青和風歌唱藝術團帶來一連串精采的歌舞表演，讓參與長輩們在農曆年前共同感受年節溫暖。

高雄市社會局規劃舉辦2場獨居長輩圍爐活動，今天是第一場，第二場將在旗山舉行，預計有1000名長輩參與，其中90歲以上的長輩有24位，80至89歲者也有176位。1060106

(中央社)