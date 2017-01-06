黨魁選舉 吳敦義：同志希望我勇於承擔
前副總統吳敦義今天說，現在國民黨內外都面臨很大考驗，許多同志對他有期許和鼓勵，認為他在黨有困難時應勇於承擔一部分責任，「我必須鄭重地考慮」，9日跟外界報告。
哈佛大學費正清中心「兩岸事務訪問團」下午拜會吳敦義。外傳吳敦義9日將正式宣布參選黨主席。
吳敦義受訪時表示，9日才能跟外界奉告，現在還在洽租場地，所以還不能做具體報告。媒體追問，所以要選了對嗎？吳敦義說，「我有注意到你講的話」。
傳出有勸退國民黨副主席郝龍斌跟國民黨主席洪秀柱，吳敦義說，「我沒有碰觸這些議題」，「我只先做我自己應該做的決定」，因為各方都有非常多的期許跟鼓勵，而黨現在內外都面臨許多重大考驗，一方面民進黨政府採取非常強烈、類似清算的手段處理所謂的不當黨產，已經違背無罪推定，也違背最基本的程序正義。
他說，內部也同樣需要有更多的論述，能引領社會跟黨員，當前民進黨政府已經在各層面，像一例一休等都造成那麼多困擾，物價又幾乎全面在漲，民生方面有很多民眾產生很大的怨言，國民黨現在雖然是在野黨，但也必須要更有利的來做監督跟制衡工作，使中華民國能維持一定的成長、進步與發展。
「許多同志付給我這樣的期許」，吳敦義說，許多同志認為他過去在黨務工作、在行政、立法等方面都受國家、黨與人民很大的栽培，在黨有很大困難的時候，應該勇於承擔一部份的責任，所以「我必須要鄭重地做考慮」，會在9日向大家報告。1060106
(中央社)
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