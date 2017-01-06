暖心! 世華工商婦女協會捐機車助社工

台中市長林佳龍（右六）感謝世華婦女企管協會的愛心，稱讚他們為社工添購的機車是最棒新年禮物。（盧金足攝）

世界華人工商婦女企管協會捐贈20輛機車給台中市社工，市長林佳龍希望這些偏鄉的機動車能為社工增加助力。（盧金足攝）

世界華人工商婦女企管協會大台中分會今天（6日）捐贈20輛機車給台中市政府社會局社工，市長林佳龍代表受贈時表示，社工員穿梭大街小巷關懷需要幫助的民眾，機車是最便利的交通工具，但公務機車老舊且不足，平均3名社工要共用1輛車。而現在多了這些前進偏鄉的機動車，將為守護弱勢者的社工增添助力。

世界華人工商婦女企管協會大台中分會捐贈社工專用機車記者會由總會長黎淑瑛、分會長郭鳳玉代表捐贈，僑委會委員長吳新興見證，市長林佳龍代表受贈，副市長林依瑩、社會局長呂建德、為這樁美事牽線的市政顧問林沛涵、市議員楊典忠也都到場，場面溫馨。

林佳龍說，台中市升格直轄市不久，各種預算負擔仍重，社工進到偏遠角落、甚至進入高風險家庭關懷市民，他們工作非常辛苦；目前社工的公務機車平均每3人共用一部，市府一直想再添購，但是經費無法一次編足，這次獲贈20輛機車，正可解決長久以來存在的問題。

台中市幅員遼闊，包含梨山、大甲、烏日等偏遠的地區，由於人口眾多，台中市社工人員與市民的服務比例是雙北的一倍以上。林佳龍表示，台中市社工的績效在內政部去年評比中卻拿下特優，居全台第一，榮耀歸功於社工的熱情與努力，也感謝世華工商婦女企管協會幫助社工把溫暖傳遞到各個角落。

僑委會委員長吳新興指出，世華工商婦女企管協會在全世界五大洲有56個分會，「都要趕上外交部了」，對於國民外交、僑務推動及社會公益多有助益。代表捐贈的黎總會長與郭分會長則表示，希望社工們將世華工商婦女企管協會的愛，一同帶進受關懷的家庭。

社會局長呂建德說，社工常需要上山下海，服務範圍廣大，但是目前使用的機車很多都已超過15年，甚至是精省後就開始使用；社工朋友有愛心且用心，市府應提供好的裝備，惟過去一直無法補充，感謝世華工商婦女企管協會響應號召，未來社會也持續接受勸募，讓社工擁有最好的設備，把最好的福利帶給需要關懷的朋友。

社會局表示，台中市有300多名社工，此次受贈的20輛機車將優先提供身心障礙服務社工與台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工使用，讓社工有較充裕的設備資源。

(中時)