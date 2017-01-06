陳玉勳聲明「非台獨」 董智森說話了
導演陳玉勳因為昔日支持太陽花學運的背景，被貼上台獨標籤，導致新片《健忘村》遭大陸網友抵制，昨更在微博發表聲明，澄清「我從來就沒有台獨的理念，也不支持台獨、更不是台獨人士」，對此，名嘴董智森今(6日)就在廣播節目中直言：「很多事情，你做過了人家都會（知道），現在是網路世界嘛。」
董智森不願再提陳玉勳過去言論，稱自己並非落井下石的人，也欣賞陳玉勳作品，要網友自己去搜尋民國102年6月24號陳玉勳被登在媒體上面的言論，他說：「那時候剛好太陽花，你就可以看到，他(陳玉勳)當時講了什麼話，我不要再多說，因為大家可以上網。」
董智森接著又感嘆，台灣社會很小，接下來會怎樣，每個人都在擔心，因為台灣換了政府、美國換總統、英國又脫歐，「這麼多的因素，我們還在搞自閉，而且執政政府民進黨還在欺騙台灣老百姓」，認為別人是巨人，就該站在巨人肩膀上，跟著一起成長，若不想跟隨巨人，也要想出其他辦法，看還有沒有其他巨人能站在旁邊。
(中時電子報)
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