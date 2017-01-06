迎農曆年 北市免費送20萬份春聯

新年即將到來，台北市政府秘書處今天說，今年印製20萬份春聯，提供民眾索取，自9日下午2時起在市政大樓1樓市民服務組、和12個區公所及各里辦公處發送，歡迎前往索取。

台北市秘書處表示，同時也推出「2017雞鳴春喜，運昇吉來」春聯電子檔，9日下午2時起，民眾可上台北市政府秘書處官網下載，只要在紙張的選擇上花點巧思，就能印製出獨一無二的春聯，還可製作電子版春聯發送予親友，一同分享年節氣氛並獻上新年的祝福。

北市府今年也邀請到書法家林家成揮亳，其筆韻樸實中巧見展翅之勢，而春聯構圖中的傳統剪紙雞，尾羽捲翹、昂首闊步，其簡約稚拙刀法中散發抖擻精神，整體構圖呈顯出真誠、坦率、創新及勇往直前的氣象。

林家成是1953年出生於苗栗縣，10歲起自習書法，各體皆涉獵，40歲後兼及篆刻，多次參加國內書畫聯展及應邀各地春聯揮毫從未間斷，且陸續榮獲日本全日展書畫展「藍綬賞」、「國際藝術大賞」、「外務大臣賞」等多項大獎。

林家成自2006年起在台北市立聯合醫院忠孝院區擔任志工，以書法輔導精神科病友作藝術治療迄今，並分別在國父紀念館、法務部、新竹縣文化中心舉辦「台日文化交流書畫藝術展」，可謂專研書法不輟。1060106

(中央社)